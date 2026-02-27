Thales Machado e os dois filhos, durante uma partida de futebol (Reprodução/Redes sociais)\nO secretário Thales Machado de Itumbiara, na região sul de Goiás, que matou os filhos Miguel Araújo Machado, de 12 anos, e Benício Araújo, de 8, enquanto eles dormiam, planejou o crime, informou a Polícia Civil (PC). De acordo com a investigação, os tiros ocorreram entre 23h40 e meia-noite no último dia 12. As crianças foram encontradas feridas pelo avô sobre a cama e encaminhadas para atendimento médico, mas não resistiram. Thales era casado com Sarah Tinoco Araújo, filha do prefeito do município, Dione Araújo (UB).\nEm entrevista, o delegado responsável pelo caso, Felipe Sala, informou que o prefeito chegou minutos após acontecer a tragédia com as crianças. Segundo o investigador, Thales Machado chegou a enviar uma foto à sua companheira mostrando os meninos dormindo e realizando ameaças, 'já programando o mal que faria a eles', disse o investigador.