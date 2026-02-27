Thales Machado ao lado dos filhos Benício Araújo e Miguel Araújo (Reprodução / Facebook Thales Machado)\nO secretário Thales Machado de Itumbiara, na região sul de Goiás, que matou a tiros os dois filhos de 8 e 12 anos, tinha um isqueiro ao lado da cama onde foi encontrado morto, e na casa havia gasolina despejada, segundo o delegado responsável pelo caso, Felipe Sala. Antes, ele havia comprado quatro galões com o combustível em um posto e chegou a errar várias vezes a senha pelo nervosismo, conforme o relato do frentista à polícia.\nHavia ali quatro galões de gasolina que foram despejados por Thales Machado no intuito de cometer um incêndio. Agora, o porquê ele não cometeu? Não temos como dar essa resposta. O fato é que ao lado de sua cama existia um isqueiro e o mesmo não o acendeu e não causou o incêndio”, afirmou.