O titular da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia, Luiz Pellizzer, pediu aos gestores da pasta que reduzam, em caráter emergencial e excepcional, o quadro de profissionais credenciados, para garantir a viabilidade financeira dos serviços prestados na rede municipal. O pedido foi feito aos responsáveis pelas superintendências, diretorias, gerências e demais unidades administrativas da SMS por meio de ofício em 4 de setembro, nove dias após a Secretaria Municipal de Fazenda (Sefaz) informar a Pellizzer sobre o corte a partir deste mês nos recursos do Tesouro Municipal destinados ao pagamento de credenciados, passando de R$ 10 milhões para R$ 4 milhões.\nPellizzer afirma no documento que os gestores já estavam informados sobre o “índice de redução” de profissionais que deveriam adotar em suas unidades, mas que a definição dos “profissionais credenciados que seriam alcançados pela medida” é de responsabilidade exclusiva da chefia imediata de cada unidade, “considerando as necessidades e particularidades de cada serviço”. “Dessa forma, eventuais questionamentos acerca dos critérios adotados para a escolha deste ou daquele profissional credenciado deverão ser direcionados à respectiva chefia imediata”, escreveu o secretário no memorando.