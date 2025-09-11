O secretário municipal de Transportes e Estradas de Itapirapuã, Edivan Moreira de Brito, 56 anos, morreu em um acidente enquanto acompanhava o serviço de patrolamento de uma estrada na zona rural.\nDe acordo com informações preliminares, Edivan acabou sendo atingido na terça-feira (9) por uma patrola que manobrava em marcha à ré. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.\nA presidente da Câmara de Vereadores de Itapirapuã, Natália Soares, relatou que Edivan chegou a ser socorrido com vida e encaminhado ao hospital municipal, mas não resistiu..\nO Samu foi chamado, mas o fazendeiro que viu o acidente o levou direto ao hospital. Ele chegou com vida, eu cheguei a vê-lo com vida”, disse.\nMorre o ex-procurador de Justiça Joel Sant'Anna Braga\nPolicial penal que morreu com namorada em acidente estava indo ver o filho, diz Caiado