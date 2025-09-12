Edivan Brito era apaixonado por pesca, segundo sua filha, Luana Brito (Arquivo Pessoal/Luana Brito e Reprodução/Instagram Cássio Roberto)\nO secretário municipal de Transportes e Estradas de Itapirapuã, no oeste goiano, que morreu após ser atingido por uma patrola, era apaixonado por futebol, truco e pesca, segundo a filha dele, Luana Brito, de 26 anos. Edivan Moreira de Brito, de 56 anos, acompanhava um serviço de patrolamento em uma estrada na zona rural da cidade quando foi atingido pela patrola que trabalhava em marcha à ré. O funcionário público chegou a ser socorrido, mas não resistiu.\nNas redes sociais, Luana expressou um uma publicação a dor da perda que está sentindo. A jovem diz que encontrará o pai no céu.\nO Senhor foi pescador de peixes, de amizades, de amor. E agora, navega em águas eternas. Te amo até o céu. A gente se encontra lá”, escreveu.