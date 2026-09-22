Carro oficial da prefeitura da cidade se envolveu em batida transversal com caminhão carregado de areia (Divulgação/Polícia Rodoviária Estadual)\nO secretário do Meio Ambiente de Leopoldo de Bulhões, Charles Tadeu da Silva, e o vereador José Junio Marques ficaram gravemente feridos após um acidente envolvendo um veículo oficial da cidade e um caminhão na GO-010, no km 34, no município do sudeste goiano. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a rodovia ficou parcialmente interditada até o fim dos trabalhos periciais e a retirada dos veículos.\nO acidente aconteceu nesta terça-feira (22). Conforme a PRE, o caso envolveu um caminhão Mercedes-Benz com um acoplado carregado de areia e o carro da prefeitura, um Volkswagen Gol. A ocorrência foi classificada pela corporação como um abalroamento transversal, quando a frente de um veículo bate na lateral de outro.