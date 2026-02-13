-Vídeo - Thales em aula de luta com filhos (1.3373885)\nO secretário de Governo de Itumbiara, Thales Machado, de 40 anos, gravou um vídeo com os filhos horas antes de atirar contra os meninos e, em seguida, se matar. Na publicação, o filho mais novo, de 8 anos, aparece no colo do pai, enquanto o mais velho, Miguel Araújo Machado, de 12, participa de uma aula de luta. O momento foi compartilhado pelo secretário nas redes sociais (assista acima).\nTambém na internet, Thales chegou a publicar uma espécie de carta de despedida. Na legenda, o secretário alega problemas no relacionamento com a esposa, menciona que os filhos se transformaram em anjos e pede desculpas ao sogro, Dione Araújo, que também é o prefeito da cidade. “Partimos eu e meus meninos, que agora são anjos que infelizmente vieram comigo”, declarou. Minutos depois, a publicação foi apagada.