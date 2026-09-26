(Reprodução/ Redes Sociais Charles Tadeu da Silva)\nMorreu nesta sexta-feira (25) o vereador Charles Tadeu da Silva, do município de Leopoldo de Bulhões, no sudeste goiano. Ele estava internado desde terça-feira (22), após ficar gravemente ferido em um acidente envolvendo um veículo oficial da prefeitura e um caminhão no km 34 da GO-010.\nA confirmação do falecimento foi divulgada por meio de nota oficial pela Prefeitura Municipal, que lamentou a perda do servidor e destacou seu compromisso com a gestão pública. "Sua dedicação ao serviço público, seu compromisso com o município e sua contribuição para a preservação do meio ambiente deixarão uma marca de respeito e carinho na história de nossa comunidade", diz um trecho do comunicado (confira a nota na íntegra ao final da matéria).\nSecretário e vereador ficam feridos em acidente em Goiás (Divulgação/Corpo de Bombeiros)