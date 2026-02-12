Secretário ao lado dos filhos, de 12 e 8 anos (Reprodução/TV Anhanguera)\nO secretário da prefeitura de Itumbiara, Thales Machado, matou o filho mais velho e deixou o caçula gravemente ferido após atirar contra os dois dentro de casa, na madrugada desta quinta-feira (12), foi encontrado deitado sobre a cama com uma arma de fogo posicionada sobre o próprio peito. O caso aconteceu em Itumbiara, região sul do estado.\nDe acordo com o boletim de ocorrência, acessado em primeira mão pela TV Anhanguera, policiais também encontraram dois galões de gasolina na casa, com capacidade aproximada de cinco litros cada. Havia um forte odor do combustível no local, o que, conforme o registro policial, indica que Thales teria a intenção de atear fogo no imóvel após os disparos.\nOs dois meninos, de 12 e 8 anos, foram encontrados feridos sobre a cama e encaminhados às pressas para atendimento médico. Miguel Araújo Machado, de 12 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Municipal Modesto de Carvalho.