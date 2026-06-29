O Comitê de Controle de Gastos (CCG) da prefeitura de Goiânia aprovou o gasto de R$ 6,2 milhões para a Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz) contratar, sem licitação, um escritório de advocacia de Araripina (PE) para serviços técnicos especializados na recuperação de crédito. O escritório pertence ao advogado Wlisses de Menezes Oliveira Filho, de 47 anos, que em março também foi contratado sem licitação por R$ 538 mil pelas Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa-GO), ainda na gestão de Carlos Alberto Oliveira, o Carlão da Fox, ex-prefeito de Goianira, quando esta administração também contratou o escritório de Wlisses em 2024.\nO gasto foi aprovado pelo CCG em resolução normativa assinada na última quinta-feira (25) pelo titular da Sefaz, Oldair Marinho da Fonseca, que também coordena o CCG. A contratação prevê o pagamento de R$ 1,2 milhão em honorários, dividido em 12 parcelas, e uma remuneração variável “correspondente ao percentual de 5% incidente exclusivamente sobre os valores efetivamente recuperados, compensados, restituídos ou economicamente auferidos pela secretaria em decorrência direta da atuação da contratada”. No caso, o valor estimado dos recursos que podem ser recuperados ficou em R$ 100 milhões. Confirmando-se, o escritório receberia R$ 5 milhões.