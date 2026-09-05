-viaduto_leste_oeste.mp4 (1.3437497)\nA segunda pista lateral do viaduto da Avenida Leste-Oeste com a Avenida Castelo Branco, no Setor Esplanada dos Anicuns, em Goiânia, foi liberada na manhã deste sábado (5). A pista atende ao fluxo no sentido bairro–Centro e, com a entrega, os dois lados passam a operar de forma simultânea, garantindo a circulação nos dois sentidos.\nA primeira pista lateral, no sentido Centro–bairro, já havia sido liberada ao tráfego. A intervenção emergencial nas laterais foi a alternativa adotada pela Prefeitura para amenizar os transtornos causados pelo canteiro paralisado e dar vazão a um dos cruzamentos mais movimentados da capital.\nOs serviços foram executados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), que mobilizou cerca de 150 servidores e maquinário pesado em serviços de terraplenagem, drenagem pluvial e pavimentação. Já a sinalização viária e semafórica ficou sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET).