Um segundo suspeito de envolvimento na morte do fazendeiro Cleuber Parreira da Silva, de 66 anos, foi preso em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia. O corpo da vítima foi encontrado carbonizado dentro da carroceria de uma caminhonete, em uma área rural de Brazabrantes, na Região Metropolitana, em agosto. Segundo a Polícia Civil, o suspeito tem 19 anos e teria participado do crime junto com outro homem de 34 anos, que já havia sido preso na época do crime.\nComo o nome do segundo suspeito não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu entrar em contato com a defesa para posicionamento. A redação entrou em contato com a defesa do suspeito de 34 anos para confirmar se ainda continua preso, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.\nDe acordo com a polícia ao O POPULAR, os dois suspeitos teriam planejado o crime dias antes. A intenção era sequestrar Cleuber e, enquanto ele estivesse sob o poder deles, furtar o gado da propriedade.