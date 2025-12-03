-ANDRESSA_ARROMBA_ESCRITORIO (1.3344653)\nOs seguranças da advogada Andressa Mendonça se passaram por policiais ao entrarem em um escritório de advocacia, que presta serviços a seu ex-esposo Carlos Augusto de Almeida Ramos, o Carlinhos Cachoeira, relatou o delegado. Plantonista da Polícia Civil de Goiás (PCGO), Eduardo Carrara, contou ao POPULAR que o imóvel pertence a Andressa, mas foi alocado para outras pessoas. No entanto, segundo o delegado, a medida adotada por ela para reaver o seu imóvel foi ilegal (veja vídeo acima). O investigado ressaltou que Andressa e dois homens, que se passaram por policiais, foram autuados por injúria e falsa identidade, respectivamente.\nEla, ao invés de se valer da Justiça e conseguir um mandato de reintegração de posse do imóvel, quis satisfazer o direito que ela entendia ter de forma própria. Então, isso aí configura o crime de exercício arbitrário das próprias razões. Os crimes que ela praticou para consumar, violação, dano, é absolvido e ela responde só por esse crime", explicou o delegado ao repórter Rodrigo Melo.