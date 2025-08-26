Seis empresários foram condenados pelo Tribunal de Justiça de Goiás por terem movimentado de forma ilícita cerca de R$ 500 milhões para o tráfico de drogas, em Goiás. A sentença é fruto das investigações da Operação Red Bank, conduzida pelo Ministério Público de Goiás (MPGO) e a Polícia Civil em 2018. Eles foram condenados em primeira instância e poderão recorrer da decisão.\nO POPULAR não conseguiu localizar a defesa dos condenados para que pudessem se posicionar sobre a sentença até a última atualização desta reportagem.\nAs investigações conduzidas pelo MPGO e a Delegacia Estadual de Repressão a Ações Criminosas Organizadas (Draco) revelaram que os empresários utilizavam empresas de fachada, movimentações bancárias de alto valor e compra de moeda estrangeira, especialmente dólares, em nome de terceiros.