-POP_Acidente_110526 (1.3408420)\nSeis pessoas da mesma família morreram após o carro em que estavam cair em uma represa dentro de um condomínio, em Alexânia, no Entorno do Distrito Federal. De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu no início da noite deste domingo (10).\nAo POPULAR, a PM informou que o acidente aconteceu no Condomínio Colorado Premium e, ao chegar ao local, os militares encontraram o veículo submerso na água, estando apenas o porta-malas visível.\nDe acordo com os militares, no veículo havia sete pessoas, todas da mesma família. Uma mulher, que é a mãe das crianças, conseguiu sair do veículo antes que ele afundasse. A sobrevivente contou para os policiais que não sabia como ocorreu o acidente, apenas que estavam indo embora quando o acidente aconteceu.\nCorpo de professor goiano encontrado morto na Argentina chega ao Brasil