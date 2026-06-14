A queda de dois helicópteros causou a morte de seis pessoas neste domingo (14) no Rio de Janeiro. O acidente ocorreu na avenida das Américas, na altura do Recreio dos Bandeirantes, zona sudoeste do Rio de Janeiro, de acordo com o Corpo de Bombeiros.\nA corporação afirmou que relatos indicam que as aeronaves teriam se chocado no ar. Ambas caíram no pátio de estacionamento da concessionária da BYD, de carros elétricos.\nEm entrevista à GloboNews, um porta-voz dos bombeiros disse que uma aeronave não explodiu e está a cerca de cem metros da outra no pátio. A outra, ainda segundo ele, atingiu em torno de 20 veículos no local.\nAcidente de avião que matou avô e neto pode ter acontecido no momento do pouso, diz familiar\nO que se sabe sobre o acidente de avião que matou três pessoas em Minas Gerais\nPai de Henrique e Juliano pilotava helicóptero que caiu em fazenda, diz dupla