Pelo menos seis prédios tombados como patrimônio histórico estadual e federal serviram de palanque para o acirramento das relações entre o governo estadual e a superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em Goiás. As críticas de uso político do órgão para atrapalhar as obras de reforma do governo goiano começaram em meados do ano passado e chegam agora ao Museu Zoroastro Artiaga e à sede da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), ambos na Praça Cívica, em Goiânia. Quanto ao primeiro, a crítica retoma a obra do BRT Norte-Sul, que circula a praça e causou estragos na estrutura do museu à época da construção. Agora, há receio de que a passagem dos ônibus pesados na estação próxima ao prédio possa servir para novos abalos.\nA situação preocupa o governo de Goiás quanto ao acúmulo de obras do Estado que passam por demora ou questionamentos nas avaliações da superintendência do Iphan. Em meados de 2024, um mês depois de o cargo de superintendente ser assumido por Gilvane Felipe, ex-secretário de Cultura no governo Marconi Perillo (PSDB) e ex-presidente estadual do partido Cidadania – em federação com o PSDB –, a discordância entre o governo estadual e o Iphan foi evidenciada em falas do governador Ronaldo Caiado (UB), que reportou os questionamentos a questões políticas. Caiado é pré-candidato à Presidência.