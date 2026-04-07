-Vídeo - Operação vagas SUS (1.3395324)\nUma operação da Polícia Civil (PC) prendeu seis pessoas suspeitas de envolvimento em venda de vagas no Sistema Único de Saúde (SUS). Conforme a investigação, a fraude ocorria na regulação médica estadual e municipal, tendo a participação de servidores públicos de Goiânia e outras cidades do interior de Goiás. Chamada "Mercancia Torpe", a ação foi realizada nesta terça-feira (7) (assista acima).\nVisto que os nomes dos investigados não foram divulgados, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa deles para pedir uma nota (veja os posicionamentos dos órgãos no decorrer do texto).\nSegundo a PC, havia um comércio de vagas no sistema de saúde para a realização de cirurgias, exames e consultas médicas, procedimentos que deveriam ser de acesso gratuito e universal. Isso sobrecarregava o serviço público, pois priorizava os pacientes que pagavam pela inserção. Além disso, dependendo do valor pago, os suspeitos alteravam a prioridade na fila de atendimento.