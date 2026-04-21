Seis escolas da rede municipal de ensino de Goiânia recebem neste ano o Projeto Escola das Infâncias, com lançamento marcado para esta quarta-feira (22). A proposta da Secretaria Municipal de Educação (SME) tem como foco crianças entre 4 e 7 anos, intensificando aprendizagens em diversas áreas, tais quais artes, ciências da natureza, leitura e escrita, além de focar na alfabetização prevista nos anos iniciais do ensino fundamental (do 1º ao 6º ano), visando o preparo das crianças até a chegada nos anos finais da etapa educacional (6º ao 9º ).\nO projeto que será lançado na manhã desta quarta-feira na Escola Municipal Rainha da Paz, na Vila União, também vai incluir inicialmente as unidades educacionais Maria Odete Augusta de Brito, no Jardim Guanabara 3, Manoel José de Oliveira, no Setor Serrinha, Padre Zezinho, no Parque Atheneu, além da Escola Municipal Lousinha, no Residencial Itamaracá, além da Água Branca, no setor homônimo. Conforme a SME, nestas instituições, as crianças devem vivenciar “linguagens das artes, das ciências da natureza, do corpo em movimento, da cultura maker (que envolve criação envolvendo tecnologia), da língua inglesa, da oralidade-leitura-escrita, e a alfabetização nos anos iniciais do ensino fundamental.”