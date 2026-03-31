O Hospital Municipal e Maternidade Célia Câmara (HMMCC) pode ter afetados os atendimentos de pediatria, obstetrícia, ginecologia e ultrassonografia a partir desta terça-feira (31), em razão do encerramento de um contrato entre empresas médicas que atuam na unidade. Ao POPULAR, profissionais relataram atrasos e problemas no pagamento por parte de uma contratada da Sociedade Beneficente São José de Herculândia (SBSJ) e afirmaram que, nas condições atuais, não têm interesse em permanecer na unidade.\nA reportagem obteve acesso a uma nota assinada pelo corpo clínico da Célia Câmara neste domingo (29), na qual solicita às autoridades competentes a adoção de providências para assegurar uma transição ordenada e a continuidade dos serviços médicos na unidade a partir desta terça-feira (31), após o encerramento da prestação de serviços da empresa Unisen — responsável pela contratação do corpo clínico da Célia Câmara — e a transferência para a empresa Prime Med, que possui contrato com a SBSJ e intermedeia os serviços médicos do hospital. A manifestação formal do corpo clínico é direcionada à direção da SBSJ, da Célia Câmara e aos demais órgãos de controle e fiscalização competentes.