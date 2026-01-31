A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vai manter o Edital 003/2025, de contratação de 1.876 médicos temporários, e encerrar, em 28 de fevereiro, os 733 contratos ativos, mesmo depois de o Sindicato dos Médicos no Estado de Goiás (Simego) rejeitar a proposta apresentada pela Prefeitura de Goiânia, em uma tentativa de acordo com a categoria. Com salários menores, a contratação significa um aumento de 155% no número de profissionais sem concurso público.Na quarta-feira (28), os médicos credenciados no município se reuniram em assembleia e decidiram, por maioria de votos, que não iriam aceitar a proposta da Prefeitura, que acatou parcialmente os pedidos de mudança no edital, feitos pela categoria. Na quinta (29), representantes do Simego e da administração participaram de audiência no Ministério Público de Goiás (MP-GO).A reunião foi chamada pelo promotor Astúlio Gonçalves de Souza. O objetivo era formalizar a decisão do Simego. Contudo, os representantes da SMS mantiveram o que já tinham proposto e informaram que o chamamento público que estava suspenso durante as negociações será reformado e que podem voltar a dialogar com o Simego depois para avaliar melhorias salariais.Além disso, a secretaria se comprometeu a “prestar a devida assistência às médicas gestantes que foram prejudicadas em razão do não repasse ao INSS ocorrido nos anos anteriores a 2025”. Uma das reclamações do Simego é que as mulheres grávidas não conseguiam tirar licença pelo INSS por conta da ausência de pagamentos ao instituto. Na audiência, a SMS afirmou que vai manter esses contratos até que a licença-maternidade seja disponibilizada, de acordo com parecer da Procuradoria-Geral do Município (PGM).A assessora técnica-administrativa de Recursos Humanos da SMS, Laila Prudente, disse ao POPULAR que na segunda-feira (02) a secretaria vai publicar uma errata do edital no Diário Oficial do Município (DOM) com as alterações propostas pelo Simego e acatadas pela administração. Entre elas, está a retirada de uma cláusula que imputava responsabilidade objetiva aos médicos, ou seja, eles seriam responsabilizados por danos causados independentemente de comprovação de culpa ou dolo. A pasta também aceitou se comprometer a pagar os salários até o dia 25 de cada mês, sem a possibilidade de ultrapassar o 20º dia útil previsto no edital e no contrato. Além disso, a quantidade máxima de plantões permitidos por mês passará de 8 para 12, quantidade que foi acordada depois que o Simego propôs um teto de 16.Segundo a técnica, dos 733 médicos com contratos ativos, 70% já aderiram ao novo edital. Ela afirma que o credenciamento, contudo, tem sido feito aos poucos e o objetivo é formalizar todos os profissionais até o fim de fevereiro. Em publicação no DOM de terça-feira (26), a Prefeitura determinou que a partir do dia 1º de março, só médicos contratados pelo novo termo poderão atuar em Goiânia.CondiçõesAs principais reclamações do Simego quanto ao novo edital são por conta da redução salarial e das condições trabalhistas. Os contratos ativos se iniciaram por meio dos editais 001/2022 e 006/2024. O Simego calcula que a redução salarial chega a 36%, no caso de pediatras que vão atender urgência e emergência, por exemplo. A hora trabalhada desse especialista passa de R$ 245 para R$ 180.Em 2025, o prefeito Sandro Mabel (UB) anunciou que reduziria os salários dos médicos. O argumento da Prefeitura é que o edital de 2024, publicado em ano eleitoral, quando o ex-prefeito Rogério Cruz (SD) tentava a reeleição, apresentou remunerações mais altas do que as praticadas nos municípios da Região Metropolitana de Goiânia. Os médicos rebatem que o salário na capital tem mesmo de ser maior. “Não é possível o prefeito comparar o salário de Goiânia ao de cidades menores”, disse o diretor do Simego, Robson de Azevedo. Para Robson, mais do que o salário, o problema está também nas condições trabalhistas. “Esse contrato é muito ruim, não pode nem ficar doente, não pode tirar licença, não pode pegar atestado, por isso rejeitamos completamente a proposta da Prefeitura. O médico não pode ser tratado dessa forma”, declarou.Robson afirma que a categoria tem esperança de que a Justiça acate o pedido de cancelamento do edital, por entender que é ilegal a contratação de quase 2 mil médicos sem concurso público, “em um contrato que não dá garantia nenhuma, em que os profissionais têm todas as obrigações de um concursado, mas sem os mesmos direitos.”Laila Prudente disse que a Prefeitura não faz concurso público para contratar os 1.876 médicos porque, de acordo com a lei vigente em Goiânia, de 2012, o município já chegou ao número máximo de concursados na capital. Questionada, ela disse que a SMS já provocou a Secretaria de Administração para analisar a proposta de um projeto de lei na Câmara que vise à autorização para realizar novos concursos. O diretor do Simego declarou que a categoria não pensa em retomar a greve por ora, mas que vai pressionar a SMS para que o diálogo por melhores condições e salários não se encerre com o fim dos contratos vigentes.Médicos credenciados, que falaram ao POPULAR sob reserva, contaram que hoje fazem jornadas exaustivas e enfrentam até 25 plantões por mês para conseguir complementar a renda. Eles também relatam que a Prefeitura tem pressionado para que as consultas sejam feitas em até 15 minutos, o que não é suficiente para quem atende em unidades básicas de saúde que lidam, por exemplo, principalmente com saúde da família e da comunidade.“Na unidade básica são atendidos senhores de idade, crianças de zero a 2 anos e pré-natal de baixo risco. Não tem como atender em 15 minutos”, disse um dos profissionais à reportagem. Laila nega o risco de desassistência na saúde porque os médicos têm a possibilidade de fazer plantões extras. Segundo ela, médicos em cargos técnicos também podem atender em caso de déficit. “Mas a gente já tem uma fila de espera muito grande de médicos. Então, estamos bem seguros de que não vai correr esse risco”, declarou.