Treze anos após o último serviço de recapeamento realizado ao longo da Avenida T-63, a falta de um serviço mais robusto já faz uma das principais vias de Goiânia apresentar sinais de deterioração. O trecho mais preocupante fica entre o Córrego Cascavel e a Praça Wilson Sales, conhecida como Praça da Nova Suíça. É nesse trajeto de 2,2 quilômetros em cada sentido que os motoristas mais enfrentam trepidações – causadas por remendos em diferentes níveis, pequenos buracos, sinalização horizontal falha e asfalto desgastado, bem como já é possível verificar grandes fissuras ao longo da pavimentação.\nMoradores e condutores de veículos relatam dificuldades na trafegabilidade da via, que é uma das cinco de maior fluxo de automóveis na capital. O pintor comercial Rodrigo Neves, de 37 anos, foi contratado para um serviço em um comércio na T-63 desde a última semana e passa pelo trecho diariamente desde então. “Para quem está de moto é pior ainda, porque fica muito instável. Tem trepidação aqui que, se estiver rápido, chega a tirar a moto do chão”, conta. As reclamações chegaram também às redes sociais.