A operação do aterro de Goiânia sem licença ambiental levou a Prefeitura a ser notificada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), nesta quarta-feira (22), com uma multa de R$ 5 mil por dia, “a despeito dos alertas sobre as irregularidades no local e dos pedidos para que o município passasse a dispor dos resíduos sólidos que gera em um aterro sanitário devidamente licenciado”, conforme ressaltou a pasta. É a segunda multa diária que o Paço recebe da Semad por conta do aterro – a anterior, de mesmo valor, havia sido aplicada em julho.\nAo justificar a nova punição, a Semad ressaltou que, em seu âmbito, “não existe nenhum pedido da Prefeitura para regularizar a documentação do empreendimento”. A multa, segundo a secretaria, foi imposta com base no artigo 66 do Decreto Federal 6.514/2008, que coloca como conduta ilegal “construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes”.