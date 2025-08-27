A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) esteve na manhã desta terça-feira (26) no trecho do Rio Meia Ponte próximo à BR-153, na região leste de Goiânia, onde O POPULAR flagrou a formação de uma espuma branca. Fiscais da pasta fizeram a coleta de material para saber o tipo de efluente e identificar a fonte da poluição, mas ainda não há uma previsão de quando o resultado da amostra deve ser finalizado.\nA reportagem mostrou na edição desta terça que a Semad e a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema) vão investigar a formação das bolhas esbranquiçadas após o flagrante feito na manhã de segunda-feira (25) pelo repórter fotográfico Diomício Gomes. O POPULAR esteve novamente no local na tarde desta terça e observou que a espuma se mantém, ainda mais densa e em maior quantidade.