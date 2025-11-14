Um novo deslizamento, de parte de uma pilha de resíduos, foi registrado nesta semana no Aterro Ouro Verde, em Padre Bernardo, no Entorno do Distrito Federal (DF). O empreendimento privado foi onde, em junho, houve um desmoronamento de uma grande pilha de rejeitos atingindo o Córrego Santa Bárbara. Desta vez, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) aponta que os detritos não chegaram ao curso hídrico, mas há possibilidade de novas ocorrências. A estimativa é de que o desmoronamento tenha levado abaixo 3 mil toneladas.\nConforme a empresa Ouro Verde, responsável pelo ponto de depósito de resíduos sólidos, o caso foi registrado entre a noite de terça-feira (11) e a madrugada de quarta-feira (12), quando houve um “deslizamento pontual” na área interna do empreendimento. A pasta afirma ter sido informada na noite da quarta-feira. O novo deslizamento também teria atingido a mesma pilha que, no dia 18 de junho, foi parcialmente abaixo, carreando 42 mil toneladas ao curso hídrico. Desde então, segue embargado. A motivação para o novo episódio seria a chuva na região, que teria causado instabilidade no maciço.