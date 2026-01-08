A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) entrou com recurso contra a decisão judicial que liberou a Prefeitura de Goiânia para enviar chorume –líquido altamente poluente resultante da decomposição de resíduos orgânicos – produzido no aterro sanitário para a estação de tratamento de esgoto (ETE) da Saneamento de Goiás (Saneago), no Setor Goiânia 2, às margens do Rio Meia Ponte. A Semad argumenta que a ETE não tem licença nem estrutura para dar a destinação adequada ao material tóxico, também chamado de lixiviado.\nO registro de interligação das lagoas de contenção de chorume ao sistema de esgoto foi fechado em 4 de dezembro, 30 dias após a Semad ter notificado a Saneago para que interrompesse o recebimento do efluente. Na última sexta-feira (2), o juiz plantonista Eduardo Walmory Sanches acatou um pedido feito pela Prefeitura e autorizou a reabertura do registro por 120 dias, para que se concluísse o processo de transição do tratamento do material. A administração municipal argumenta que o prazo dado pela Semad foi muito curto e representava risco ambiental e sanitário.