A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) afirmou que vai recorrer da decisão judicial que, na última sexta-feira (2), liberou a Prefeitura de Goiânia para enviar chorume – líquido altamente poluente resultante da decomposição de resíduos orgânicos – produzido no aterro sanitário para a estação de tratamento de esgoto (ETE) da Saneamento de Goiás (Saneago), no Setor Goiânia 2, às margens do Rio Meia Ponte. O envio estava suspenso desde 4 de dezembro, por determinação da Semad, porque a ETE não possui licença nem estrutura para dar destinação adequada ao material tóxico.\nPor outro lado, a Semad vai aguardar a resposta da Justiça ao seu recurso para analisar as medidas a serem tomadas pelo fato de a Prefeitura ter reaberto o registro de interligação das lagoas de contenção do chorume ao sistema de esgoto no dia 29 de dezembro, quatro dias antes da decisão judicial favorável ao pleito do município. A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), responsável por operar o aterro, afirmou que tomou a decisão diante do risco de um “colapso iminente” do sistema das lagoas, o que poderia causar uma tragédia ambiental e sanitária irreversível.