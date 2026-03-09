A semana em Goiás começa com um alerta de chuvas intensas em 128 municípios goianos, incluindo Goiânia e Aparecida. O aviso do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas (Cimehgo) vale para esta segunda-feira (9) e, segundo o órgão, as tempestades podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento de mais de 50 km/h. Os temporais devem ocorrer devido à umidade vinda do Norte do Brasil, combinada com o avanço de uma frente fria pela Região Sudeste (veja a lista de cidades ao final do texto).\nEm Goiânia, as temperaturas nesta segunda-feira podem chegar aos 32°C. Em Araguapaz e Aruanã, as máximas previstas pelo Cimehgo são de 34°C e 35°C, respectivamente. Outro destaque é Cristalina, onde os termômetros devem oscilar entre 19°C e 28°C. Ao POPULAR, o gerente do órgão, André Amorim, revelou que a semana será marcada por áreas de instabilidade no estado.