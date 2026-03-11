Boleslaw Daroszewski era primo de primeiro grau de Karol Józef Wojtyła que em 1978 seria eleito papa e adotaria o nome de João Paulo II (Montagem O Popular (Diomício Gomes/O Popular e Vatican News))\nA semente que deu origem ao mogno brasileiro (Swietenia macrophylla), que está sendo retirado do antigo Casarão da Rua 20, no Centro de Goiânia, foi doada por um polonês primo do papa João Paulo II. É isso mesmo, leitor! O POPULAR te explica essa história.\nO polonês Boleslaw Daroszewski era primo de primeiro grau de Karol Józef Wojtyła que em 16 de outubro de 1978 seria eleito papa, adotaria o nome de João Paulo II e teria um pontificado de 26 anos à frente da Igreja Católica.\nMeu avô era polonês. Ele nasceu em 1918 e morreu no ano de 2015, com 96 anos. E meu avô tinha um parentesco com o papa João Paulo II. A mãe do papa (Emília Kaczorowska) e a do meu avô eram primas”, disse o neto de Boleslaw, Jaroslaw Daroszewski, em entrevista ao POPULAR.