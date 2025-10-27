Quase oito anos após a rebelião que destruiu a estrutura da Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, o novo prédio ainda não saiu do papel. As más condições da antiga unidade, somadas à pandemia de Covid-19, levaram os apenados do regime semiaberto a cumprir pena sob monitoramento por tornozeleira eletrônica — situação que persiste até hoje. O Ministério Público de Goiás (MP-GO) já firmou dois termos de ajustamento de conduta (TACs) para tentar resolver a questão – o primeiro foi infrutífero. A Polícia Penal promete entregar o novo edifício em 2026.\nPreso injustamente por 15 anos é inocentado após caso ser exibido em série\n1º dia de operação aborda 40 pessoas com tornozeleira eletrônica em Goiânia\nO assunto voltou aos holofotes após declarações feitas pelo prefeito Sandro Mabel (UB) nos últimos dias. No dia 18 de outubro, Mabel afirmou ter conversado com o governador Ronaldo Caiado (UB) e anunciou que, a partir de agora, quem usa tornozeleira eletrônica e não estiver trabalhando “vai voltar para o presídio”. A abordagem de pessoas que utilizam o monitoramento eletrônico foi conduzida pela Guarda Civil Metropolitana (GCM) e a Polícia Penal gerou controvérsia.