Igor Nathan lutava contra a doença desde o início do ano passsado (Reprodução/Instagram de Igor Nathan)\nO seminarista Igor Nathan Rodrigues Pereira, de 25 anos, que lutava contra leucemia e se preparava para o sacerdócio, morreu em Goianésia, na região Central de Goiás, na quinta-feira (26). A morte foi comunicada pela Diocese de Uruaçu, que divulgou nota de pesar conjunta com o Seminário Diocesano São José. O reitor do seminário, padre Edval Camilo, detalhou ao POPULAR o longo período de tratamento do jovem.\nEle foi diagnosticado com leucemia no início do ano passado. Com sintomas de anemia, ele foi atendido aqui no Hospital Regional de Uruaçu e diagnosticado com a doença. Então, foi encaminhado para o Hospital das Clínicas, em Goiânia, onde começou o tratamento de quimioterapia”, relatou o padre.