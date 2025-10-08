O Senado Federal aprovou, nesta quarta-feira (8), um projeto de lei que aumenta punição contra crimes de exploração sexual de menores de idade e pessoas vulneráveis.\nA aprovação por 15 votos aconteceu na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), de forma terminativa, tipo de tramitação no qual a proposta, caso não seja apresentada nenhuma objeção, não precisa passar pelo plenário da Casa. Agora, o texto vai para a Câmara dos Deputados.\nO item já estava na pauta da comissão, e a deliberação acontece no mesmo dia em que a Polícia Federal (PF) realizou uma operação em todo o Brasil contra a exploração sexual infantil.\nForam cumpridos 185 mandatos de busca e apreensão, 55 pessoas foram presas e três vítimas, resgatadas, nos estados do Amazonas, Santa Catarina e São Paulo.\nO projeto é de autoria do senador Zequinha Marinho (Podemos-PA) e foi relatado por Eliziane Gama (PSD-MA).