O trânsito na Avenida T-10, no Setor Bueno, permanece em mão dupla nesta segunda-feira (25). Desde sábado (23), a avenida e a Rua T-55 passam por obras de fresagem (remoção do asfalto envelhecido) e recapeamento para a implantação do sistema binário, o que significa que as duas vias paralelas passarão a ter sentidos únicos e opostos. Segundo a Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET), os novos sentidos só começarão a funcionar após a conclusão das obras. A previsão da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) é de que as intervenções sejam finalizadas ainda nesta segunda.\nNo sistema binário, a T-10 terá mão única no trecho entre as avenidas T-3 e 85, permitindo o tráfego apenas no sentido da Avenida 85. No trecho da T-10 após a T-3, no sentido Parque Vaca Brava, a circulação continuará em mão dupla. Já a T-55 manterá o seu fluxo atual, saindo da 85 em direção à T-3. O motorista que sair da 85 não poderá mais acessar a T-10 para chegar ao Parque Vaca Brava, devendo utilizar a T-55 como alternativa.