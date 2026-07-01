Thiago Henrique Gomes da Rocha (Wildes Barbosa)\nConhecido como serial killer de Goiânia, Thiago Henrique Gomes da Rocha, que está há mais de 11 anos preso por quase 30 assassinatos cometidos entre 2011 e 2014 na capital, pode deixar a prisão em 2044, quando completará 30 anos de cumprimento da pena, mesmo com a condenação de quase 700 anos de prisão.\nIsso porque, quando Thiago foi preso, em 14 de outubro de 2014, a legislação brasileira estabelecia, no art. 75 do Código Penal, o limite máximo de 30 anos para o cumprimento de pena privativa de liberdade. Em 2019, a Lei nº 13.964, conhecida como Pacote Anticrime, ampliou esse prazo para 40 anos. Porém, a mudança não se aplica a condenações definitivas anteriores à entrada em vigor da nova legislação.\nNo entanto, o procurador de Justiça Maurício Gonçalves de Camargos, que atuou como promotor em 17 processos envolvendo Thiago, pontua que, mesmo após completar 30 anos de prisão, o serial killer não deverá ser colocado em liberdade.