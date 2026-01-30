Alessandro Belo Rosa e o colega Amarildo Rodrigues Moreira, morto com golpes de marreta (Reprodução/TV Anhanguera)\nUm servente de pedreiro de 47 anos foi preso suspeito de matar dois colegas de trabalho que estavam desaparecidos, em Caldas Novas, no sul de Goiás. Segundo o delegado responsável pelo caso, Alex Miller, o corpo de uma das vítimas, Amarildo Rodrigues Moreira, foi encontrado no quintal de Alessandro Belo Rosa, que foi preso após romper a tornozeleira eletrônica pela condenação de crime contra a ex-companheira, em 2014. Ele também é investigado pela morte de outro colega, Raimundo Tota de Morais. Nas ocultações dos cadáveres, ele teria ainda obrigado um sobrinho, um adolescente de 16 anos, a ajudá-lo.\nEle (adolescente) ficou com medo do tio e auxiliou a enterrar o corpo no quintal. Segundo ele (adolescente), a motivação é em decorrência de conflitos no ambiente de trabalho. Ele alega que o Alessandro tinha suspeita de que Amarildo estava o denunciando ao patrão por ele estar consumindo bebida alcoólica no serviço", relatou o delegado à TV Anhanguera.