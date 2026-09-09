O servente de pedreiro Gilberto Pessoa Limeira, suspeito de estuprar e matar Maria Regina Costa, de 61 anos, em Nerópolis, na Região Metropolitana de Goiânia, já havia sido condenado a mais de 14 anos de prisão por assassinar uma mulher no Pará, mas estava solto, segundo o delegado André Fernandes. Conforme a sentença à qual O POPULAR teve acesso, o crime ocorreu em 2021, após o réu esfaquear a vítima e jogar o corpo dela em um bueiro.\nA condenação ocorreu em 2024. Segundo o delegado de Goiás, apesar da sentença, Gilberto permaneceu em liberdade nos últimos anos. Anteriormente, a sentença havia determinado que ele cumprisse a pena em regime inicial fechado.\nPelo feminicídio contra a idosa em Nerópolis, o suspeito foi mantido preso após audiência de custódia. Em nota ao POPULAR, a Defensoria Pública do Estado de Goiás informou que representou o investigado durante a audiência de custódia, cumprindo seu dever legal, e que não comentará sobre o caso (veja a nota completa no final).