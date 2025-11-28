A empresa que faz a gestão do Centro de Controle Operacional (CCO), responsável pela fiscalização de trânsito em Goiânia, suspendeu a prestação dos serviços, a partir das 18h desta sexta-feira (28), por falta de pagamento por parte Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET), informou o Anhanguera Segurança, um dos consórcios que integra o serviço na capital. O CCO inclui os sistemas voltados ao processamento de dados e imagens, emissão de relatórios gerenciais e estatísticos.\nPor meio de nota, o consórcio Anhanguera Segurança informou que a medida é “inevitável diante da inviabilidade econômica gerada pela inadimplência acumulada e amparada pelo Art. 137 da Lei nº 14.133/2021”, e ressaltou que "a retomada das atividades será imediata tão logo ocorra a quitação integral dos débitos" (leia na íntegra ao final da matéria).