O filho de um servidor da Polícia Civil de Goiás (PC), que confessou ter matado o próprio pai, alugou uma arma de R$ 200 antes de tirar a vida do genitor. A vítima João Lourenço de Oliveira tinha 65 anos.\nSegundo a investigação, Flávio confessou ter matado o pai após uma discussão relacionada a dinheiro e à caminhonete Toyota Hilux da vítima. Conforme informações do documento da audiência de custódia do TJGO, em depoimento prestado, ele havia pedido um empréstimo e queria ficar com o veículo, que afirmava ter recebido a promessa de ganhar futuramente.\nAinda segundo o documento da audiência, Flávio declarou que já havia decidido obter uma arma após o desentendimento com o pai ocorrido no dia anterior ao crime. Ele afirmou ter alugado um revólver por R$ 200 com João Lucas Corrêa Rocha, investigado por participação no caso. Ainda conforme a confissão, os dois teriam combinado vender a Hilux por cerca de R$ 50 mil e dividir o valor obtido.