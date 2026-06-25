A morte do servidor da Polícia Civil de Goiás (PCGO) João Lourenço de Oliveira, de 65 anos, ganhou repercussão após a prisão do próprio filho, Flávio Lourenço de Oliveira, que confessou ter cometido o crime por interesse na caminhonete da vítima.\nO POPULAR entrou em contato com o Ministério Público de Goiás (MPGO) nesta quinta-feira (25) para saber se houve atualizações no caso, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem. A Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) informou à reportagem que não há atualizações sobre o processo até o momento.\nA reportagem reuniu os principais pontos da investigação. Veja a seguir:\nO que já se sabe\nJoão Lourenço de Oliveira desapareceu no sábado (13), após sair de casa, em Goiânia. Inicialmente, familiares acreditavam que ele viajaria para Bela Vista de Goiás acompanhado do filho. No entanto, após perder contato com o servidor, a família acionou a polícia.