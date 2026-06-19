João Paulo Ferreira Mendes foi morto a tiro pelo filho (Reprodução/ TV Anhanguera)\nO servidor da Polícia Civil de Goiás João Lourenço de Oliveira, de 65 anos, que foi morto a tiros pelo filho Flávio Lorenço de Oliveira, em Goiânia, era um pai dedicado e costumava ajudá-lo financeiramente, segundo a viúva dele, Hilda de Fernandes. Em entrevista à TV Anhanguera, ela contou que João chegou a usar o próprio vale-alimentação para garantir que o filho tivesse o que comer durante períodos de dificuldade. Flávio foi preso e confessou o crime. Ele passou por audiência de custódia e teve a prisão mantida.\nEle era uma pessoa que não merecia passar por isso. Foi um pai que sempre cuidou dos filhos", desabafou Hilda.\nEm nota enviada ao O POPULAR, a Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) disse que representou o investigado durante a audiência de custódia, cumprindo seu dever legal e constitucional de garantir a defesa de pessoas que não tenham condições de pagar por um profissional particular, e não comentará sobre o caso. Também informou que, após a audiência de custódia, deverá ser iniciado o processo criminal e será oportunizado prazo para o investigado constituir sua defesa.