-POP_Disparos_Arma_310826 (1.3450615)\nUm servidor da Polícia Técnico-Científica do Estado de Goiás, identificado como Silas Cassimiro Dias, foi preso por atirar contra um vizinho que foi até a sua casa pedindo que ele baixasse o volume do som de uma música, que estava alto. O caso aconteceu no Conjunto 5 do Setor de Mansões de Taguatinga, no Distrito Federal (assista ao vídeo acima).\nO POPULAR não conseguiu contato com o servidor e a sua defesa, até a última atualização desta matéria. A reportagem apurou que Silas Cassimiro é advogado com registro na Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Distrito Federal (OAB-DF).\nOperação que prendeu empresários e funcionário de concessionária aconteceu após furto de energia em fazenda, diz polícia\nEmpresário atira em ex-funcionário após ação trabalhista de R$ 12 mil; os dois alegam ameaças