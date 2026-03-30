Victor Hugo Pignata dos Santos, de 28 anos, após bater moto em árvore (Reprodução / Instagram Victor Hugo e Arquivo pessoal)\nVictor Hugo Pignata dos Santos, de 28 anos, servidor da Secretaria Municipal de Saúde de Vianópolis, no sudeste goiano, morreu após bater a moto contra uma árvore na GO-139. Ele estava indo a um encontro de missionários, em Goiânia, segundo familiares.\nA colisão aconteceu no domingo (29), no trecho entre Vianópolis e São Miguel do Passa Quatro, de acordo com a Polícia Militar (PM). A Polícia Civil (PC) informou que, segundo as informações colhidas, a vítima não conseguiu fazer uma curva e saiu de pista, ocasião em que bateu contra uma árvore às margens da rodovia.\nAo POPULAR, um parente próximo do jovem, que não quis se identificar, disse que ele estava entrando em um grupo de missionário. No dia do acidente, ele saiu da cidade com dois amigos para São Miguel do Passa Quatro e lá iriam para a capital para o encontro religioso, de acordo com o familiar. Contudo, após trafegar por cerca de 20 quilômetros da cidade, se acidentou.