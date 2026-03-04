-Policial espanca idoso do INSS em Goiás (1.3380997)\nO servidor do INSS de 73 anos agredido por um policial civil dentro da Agência Goiânia‑Oeste, no Setor Castelo Branco, afirmou que ainda tenta se recuperar do trauma provocado pela violência sofrida no primeiro dia de retorno ao trabalho após férias. Em entrevista para a TV Anhanguera, ele diz que se sente desamparado e teme voltar à rotina profissional após o episódio registrado por câmeras de segurança (veja vídeo acima).\nUm cidadão que deveria ser um protetor da sociedade, certo, se sente no direito de dar porrada em qualquer um, de espancar qualquer um. Não é justo. Olha, eu estou realmente revoltado com a situação, estou apavorado”, desabafou o servidor, que pediu para não ter o nome divulgado.\nO POPULAR não conseguiu localizar o contato do suspeito e nem da defesa dele. A Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio de nota, na terça-feira (3), informou que o agente "encontra-se de licença por motivo de luto, não estando em serviço no momento dos fatos" e que "as circunstâncias do ocorrido já estão sendo devidamente apuradas" (veja íntegra do comunicado ao final desta reportagem).