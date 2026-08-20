-servidor beijo e cigarro (1.3446982)\nUm servidor da Câmara Municipal de São Luís de Montes Belos, na região oeste de Goiás, foi filmado tentando beijar e colocar um cigarro eletrônico na boca de uma jovem aprendiz de 17 anos. Nas imagens obtidas pela TV Anhanguera, Carlos Eduardo Ribeiro se aproxima da jovem, tenta beijá-la, mas ela vira o rosto. Em seguida, ele tira um cigarro eletrônico do bolso e tenta colocá-lo na boca dela três vezes. A jovem recusa e levanta o braço para se proteger (veja o vídeo acima).\nAo POPULAR, a equipe jurídica da Câmara informou que tomou conhecimento do vídeo do sistema de segurança na terça-feira (18), e que a presidência da Casa abriu um processo administrativo contra o servidor. O investigado foi afastado cautelarmente do cargo nesta quinta-feira (20), segundo o órgão.