O servidor da Prefeitura de Cristalina, Limarco do Nascimento Oliveira, de 38 anos, morreu durante uma festa de confraternização da prefeitura. Segundo informações do Grupo especial de Investigações Criminais (Geic) da cidade, ele e outro homem teriam iniciado uma discussão, quando o suspeito sacou um facão e desferiu várias facadas no servidor, que chegou na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), já sem vida.
Segundo testemunhas, a briga teria acontecido no final da festa, por volta das 21h, da noite da última sexta-feira (12), dentro da garagem da prefeitura. A polícia ainda não tem informações sobre o que teria motivado a discussão.