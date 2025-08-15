Suspeito flagrado pela Polícia Civil de Goiás (PCGO) (Divulgação / Prefeitura de Aparecida de Goiânia)\nUm servidor da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Parque Flamboyant, em Aparecida de Goiânia, foi preso em flagrante suspeito de vender atestados médicos falsos. Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM) de Aparecida de Goiânia, as investigações começaram após uma denúncia anônima recebida no Centro de Comando Operacional (CCO), informando que um funcionário administrativo da unidade estaria vendendo atestados médicos no local de trabalho.\nO suspeito foi identificado pela Prefeitura de Aparecida de Goiânia como Celso Fernandes de Souza e teve sua defesa representada pela Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) durante audiência de custódia. Ao POPULAR, a DPE informou que não comentará o caso. (Leia a nota completa ao final do texto).