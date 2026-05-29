Um servidor público encontrou uma carteira com R$ 5 mil e mobilizou toda a cidade de Diorama, no oeste de Goiás, para encontrar o dono. Jovanio Marcos, de 38 anos, que é funcionário da prefeitura, contou ao POPULAR que foi gratificante ver o alívio do homem ao receber os documentos pessoais e o dinheiro, que era de um serviço na roça.\nNo decorrer de umas quatro a cinco horas após as postagens em grupos do WhatsApp, ele esteve aqui na prefeitura. Eu conheci ele, uma pessoa muito humilde, muito simples, mas com certeza uma ótima pessoa", descreveu o servidor.\nSegundo Jovanio Marcos, o homem chegou a oferecer uma recompensa por ele ter devolvido os pertences e todo o dinheiro, o que foi recusado pelo servidor.\n"Uma coisa que é curiosa foi que eu postei nesses grupos à procura do dono. Depois postei que tinha sido encontrado, que tinha devolvido para ele, e muitas pessoas me parabenizaram... Mas até comentei com alguns amigos: seria uma coisa normal de ser feita?", indagou Jovanio.