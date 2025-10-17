-POP_OpRastreioFalso_171025 (1.3325210)\nA Polícia Civil prendeu um servidor público municipal cedido à Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa) suspeito de manipular cadastros e inserir informações falsas no Sistema de Defesa Agropecuária de Goiás (Sidago). Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de prisão temporária e outras medidas cautelares.\nO POPULAR não conseguiu contato com a defesa do servidor da Agrodefesa e dos outros investigados até a última atualização desta reportagem. De acordo com a polícia, os investigados podem responder pelos crimes de falsidade ideológica, organização criminosa, corrupção ativa e passiva, crimes contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro.\nAo POPULAR, a Agrodefesa disse em nota que “o servidor foi exonerado antes mesmo do início das investigações e não houve ‘invasão’ ou ‘violação’ ao sistema de segurança do Sidago” (confira a nota na íntegra ao final do texto).