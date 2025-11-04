-TIRO BAR (1.3332396)\nO servidor público Enzio Henrique Novais, de 25 anos, foi assassinado a tiros dentro de um bar em Uruaçu, na região Norte de Goiás. O delegado Sandro Leal Costa informou que dois homens em uma moto chegaram atirando contra o servidor que foi atingido na cabeça e no peito. Os suspeitos foram presos e confessaram o crime, segundo a Polícia Militar. Um vídeo mostra os suspeitos fugindo logo após os disparos (assista acima).\nO tiro fatal foi no peito que acabou pegando no coração. Na cabeça foi só de raspão”, explicou o delegado, em entrevista ao POPULAR.\nPor não terem os nomes divulgados, O POPULAR não conseguiu localizar as defesas dos suspeitos até a última atualização desta reportagem.\nEmpresário é executado em frente à pastelaria; vídeo\nHomem é morto a tiros dentro de carro, em Catalão