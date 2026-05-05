Morreu nesta segunda-feira (4) o servidor público José Ribeiro da Silva, conhecido como Zezinho. A Prefeitura de Itapaci, no centro goiano, emitiu uma nota de pesar e decretou luto oficial de três dias a partir desta terça-feira (5). A causa da morte, bem como informações sobre velório e sepultamento, não foram divulgadas.\nSua contribuição foi fundamental para o desenvolvimento de Itapaci, deixando um legado de trabalho e respeito”, escreveu a prefeitura.\nDe acordo com o paço municipal, Zezinho tomou posse em 2 de julho de 1990 como operador de máquinas, acumulando mais de 35 anos de serviços prestados. A prefeitura ressaltou ainda que sua trajetória foi marcada “pelo compromisso, responsabilidade e relevantes serviços prestados à nossa cidade”.\nMorre Guto Graça Mello, diretor musical e produtor, aos 78 anos